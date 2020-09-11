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Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR testi yapacak

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Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR testi yapacak
Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR testi yapacak

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül Cuma 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, Girne bölgesinde kalabalık bazı eğlence yerlerine gidenler arasında pozitif vakalara rastlandığı ve  özellikle son 14 gün içerisinde bu mekanlara gidenlerin de limanda kurulacak sağlık kabinlerine başvurarak  ücretsiz PCR uygulamasından yararlanabilecekleri kaydedidli.  

Girne bölgesindeki tüm vatandaşların yukarıda belirtilen saatlerde ücretsiz PCR testlerini yapabilecekleri vurgulandı.

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