Sağlık Bakanlığı Girne’de yeni bir PCR merkezini hizmete soktu

Leymosun Kültür Evinde hizmet veren PCR Merkezinin kapatılmasının ardından alınan karar doğrultusunda; Uğur Mumcu Caddesi-Karakum Lemar Yanında yer alan 2 bin metre karelik alan, PCR Merkezi’ne dönüştürdü… Özyalçın Şirketler Grubu, 2012 yılında yaşamını yitiren şirket kurucusu ve sahibi Oğuz Özyalçın anısına, binanın iç düzenlemesini de yaparak salgın süresince PCR merkezi olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığı’na karşılıksız olarak tahsis etti… 2 ayrı alana bölünen binanın birinci kısmında, PCR testleri yapılırken, ikinci bölümün ise aşı merkezi olarak düzenlenmesi hedefleniyor…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bakanlık yetkilileri ve Özyalçın Şirketler Grubu Direktörleri Yağmur Özyalçın ve Yaprak Özyalçın ile birlikte hizmete giren PCR Merkezini gezerek, basına açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Covid-19 salgını nedeniyle PCR testi uygulanmasının gerekliliğini anımsatarak, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşa kolaylık sağlamak için tüm ilçelerde yeni PCR merkezlerini hizmete koyduklarını ifade etti. Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nin bir süre PCR merkezi olarak hizmet verdiğini ancak Girne Belediyesi’nin ani ve anlaşılmaz bir kararla merkezi kapattığını kaydeden Üstel, vatandaşın mağduriyeti gidermek için testlerin bir süre Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Acil Polikliniği’ne kaydırıldığını hatırlattı… .

Hastanede testlerde yaşanan yoğunluğu gidermek için çalışırken, Yağmur ve Yaprak Özyalçın’ın; babaları Oğuz Özyalçın’ın anısına, binayı karşılıksız olarak Bakanlığa tahsis ettiğini söyleyen Üstel, Özyalçın Şirketler grubuna teşekkür etti; Oğuz Özyalçın’a rahmet diledi…

İç düzenlemesi Özyalçın Şirketler Grubu tarafından yapılan binanın bir kısmının PCR merkezi olarak hizmet vereceğini, diğer bölümünün ise önümüzdeki günlerde aşı merkezi olarak kullanılmasının hedeflendiğini dile getiren Üstel, bina yanında geniş bir otopark bulunmasının da önemli kolaylık sağladığını belirtti. Girne Belediyesi’ne de süreçteki katkıları için teşekkür eden Bakan Üstel, merkezin, belediye tarafından ani bir kararla kapatılmasının anlaşılmaz olduğunu da söyledi.