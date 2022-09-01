Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek. Etkinlik programı, cumartesi günü yapılacak “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile başlayacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla, hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenlenecek.
3 Eylül Cumartesi günü, katılımcıların beyaz tişört giymesinin istendiği “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile başlayacak olan etkinlikler çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı resmi Facebook sayfasında yayınlanacak olan ve konusunda uzman kişilerin vereceği canlı eğitimlere katılacak kişilere çeşitli hediyeler de verilecek. Canlı eğitimlerde sorulan sorulara doğru yanıt veren 20 kişi hediye almaya hak kazanacak ve hediye sahipleri 9 Eylül Cuma saat 20.00’de yapılacak çekiliş ile belirlenecek.
Hafta boyunca yapılacak etkinlikler şöyle:
3 Eylül Cumartesi
Sağlıkla Kal Yürüyüşü
3 Eylül Cumartesi sabah 09.00’da Dereboyu Avenue önünde buluşulacak ve 09.30’da yürüyüş başlanacak. Yürüyüş, Pronto çemberi güzergâhı izlenerek Kuğulu Park’ta sonlanacak.
Kuğulu Park’ta halka bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılacak ve çocuklar için el boyama etkinliği yapılacak.
4 Eylül Pazar
Sanat ile Sağlığa Sarıl (2-16 yaş arası çocukların sanatla buluşması)
Yer: İpek Denizli Sanat Atölyesi/Girne
Saat:17.00
5 Eylül Pazartesi
Kronik Böbrek Yetmezliği Semineri
Doç. Dr. Düriye Deren Oygar (Sağlık Bakanlığı Müsteşarı)
Saat:18.30-19.30
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.
6 Eylül Salı
Koruyucu Ruh Sağlığı Kapsamında Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay
SOS Gençlik Evi/Girne
Saat:15.30
6 Eylül Salı
Kalp Damar Hastalıkları Semineri
Dr. Hasan Feray
Saat:18.30-19.30
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.
7 Eylül Çarşamba
Koruyucu Ruh Sağlığı Kapsamında Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Güley Bilgi Abatay
Yer: Kadın Sığınma Evi/Lefkoşa
Saat: 14.00
7 Eylül Çarşamba
Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Semineri
Dr. Pembe Derin Oygar
Saat:18.30-19.30
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.
8 Eylül Perşembe
Alzheimer ve Demans Eğitim Semineri
Dr. Nil Ergün Eledağ
Saat:18.30-19.30
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevirim içi olarak verilecek.
8 Eylül Perşembe:
Sağlıcakla Kal (Halk Konseri)
Solist: Deniz Oral
Yer: Lefkeliler Hanı/Lefkoşa
Saat:19.30
9 Eylül Cuma
Kronik Ruhsal Hastalıklar ve Bağımlılıkta Toplumun Rolü ve Katkısı
Yrd. Doç. Dr. Berna Arifoğlu
Saat:18.30
Yer: Atatürk Meydanı (Dikilitaş) Lefkoşa
9 Eylül Cuma:
Etiket Okuma Semineri
Gıda Mühendisi Ülfet Kayalar Bicen
KKTC Sağlık Bakanlığı üzerinden (Facetime) çevrim içi olarak verilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.