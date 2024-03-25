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Sağlık Bakanlığı himayesinde afet ve acil durum eğitimi başlatıldı

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Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın himayesinde, UMKE tarafından sağlık çalışanlarına afet ve acil durumlarda müdahale ve çalışma yöntemleri üzerine 5 günlük bir eğitim programı başlatıldı
Sağlık Bakanlığı himayesinde afet ve acil durum eğitimi başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, afet ve acil durumlarda doğru müdahale ve çalışma yöntemlerinin kritik olduğunu vurguladı.

Bakan Dinçyürek, bu tür eğitimlerin sağlık çalışanlarının da afet ve acil durumlarda etkin bir şekilde müdahale etmelerini sağladığını belirtti. Aynı zamanda, geçen yıl şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremin hazırlıklı olmak gerektiğini gösterdiğini, UMKE'nin tecrübeli eğitmenleri tarafından verilen bu programın, katılımcılara pratik beceriler kazandıracağını ve olası afet senaryolarında daha hazırlıklı olmalarını sağlayacağını ifade etti.

Dinçyürek, afet ve acil durumlarda eğitimin önemine vurgu yaparak, bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılması ve sağlık personelinin bu konuda sürekli olarak güncel bilgilere ve becerilere sahip olmalarının gerekliliğine dikkat çekerek, bu sayede, afet durumlarında daha hızlı ve etkili müdahalelerle vatandaşların sağlığına destek olabileceklerini belirtti.

Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'a ,Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma ekibindeki sağlık çalışanlarına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, eğitim alacak olan tüm sağlık çalışanlarına  kolaylıklar diledi.

Eğitim programıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar açıklamalarda bulundu.

Oygar, "Bu eğitimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak başlattığımız için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'a ,Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma ekibindeki sağlık çalışanlarına bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederiz”  ifadelerini kullandı.

Ülkenin ve çevre coğrafyaların afet ve acil durumlara yatkınlığına dikkat çeken Oygar, geçen yıl yaşanan depremde Türkiye'ye gönderilen ekibin çalışma ve tecrübelerinden bahsederek, bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaptı.

Oygar, "Bu önemli konuda bize destek verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Değerli sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Bundan sonra da bu eğitimin devamı bizim için çok önemli. İş birliğimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Oygar, eğitim programıyla, sağlık çalışanlarının afet ve acil durumlarda daha etkin ve hazır bir şekilde müdahale edebilecek yetkinlik kazanacakları inancını vurguladı.

Eğitim programı öncesinde konuşma gerçekleştiren TC Sağlık Bakanlığı Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir onur ve gururla Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitimine başlıyoruz. Bu eğitimler bizim ülkemizde yaklaşık 20 yıla yakındır süredir düzenli olarak 81 ilde yapılıyor. Eğitimler ve gönüllü personel havuzumuzu sürekli arttırdığımız eğitimler olmaktadır ve afet ve acil durumlarda her zaman ülkedeki bütün afetlerde olay yerine ilk ulaşan ekipleri teşkil etmektedir” diye konuştu.

Yorulmaz, Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin  16 binden fazla gönüllüsü bulunduğunu, eğitimlerin sadece kurtarma değil, aynı zamanda yurtdışı olsun, ağır yaralanmalar gibi çok geniş bir eğitim müfredatı bulunduğunu belirtti.

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