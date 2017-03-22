Sağlık Bakanlığı, “I. Acil Ambulans Hizmetleri Çalıştayı” düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalıştay, yarın, saat 09:30’da Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Millenium Senato Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Açıklamada, KKTC acil ambulans hizmetlerinin işleyiş ve denetlenmesinin ülke şartlarına göre düzenlenmesi ve modernize edilerek daha çağdaş hale getirilmesi amacıyla düzenlenecek Çalıştayın, devlet ve özel hastaneler ile birlikte tek çatı altında ambulans hizmeti verilmesi açısından önem arz ettiği belirtildi.

Çalıştayda, dünden bugüne KKTC acil ambulans hizmetleri, eksiklikler ve hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için yapılması gerekenler konusunda, konuyla ilgili paydaşlar ile görüş, öneri ve fikir alışverişi yapılacağı kaydedilen açıklamada, KKTC acil ambulans hizmetlerinin örgütlenmesi ve işleyişine ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarının başlatılmasının murat edildiği Çalıştayın, ülke sağlığına yarar sağlamasının beklendiği ifade edildi.