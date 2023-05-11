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Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bugün gelen ilaçları açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bugün gelen ilaçları açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bugün gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bugün gelen ilaçları açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne; antibiyotikler, kanser ilaçları, üst Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan, antiromatoidler, bağışıklık sistemi baskılayıcılar, sinir ruh, kolesterol, sinir ruh, epilepsi, üroloji ilaçları,  antiviraller, kalp damar hastalıkları için kullanılan ilaçlar, troid, demansa karşı kullanılan ilaçlar, hormon, göz, kan, romatizma, bağırsak inflamasyonunun tedavisinde kullanılan, bulantı ve kusma için kullanılan  ilaçlar geldiği kaydedildi

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