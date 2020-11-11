  • BIST 1.263
  • Altın 477,674
  • Dolar 7,8917
  • Euro 9,2853
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli 4 pozitif vaka saptandı

Sağlık Bakanlığı İle DAÜ Arasında 3 Farklı Protokole İmza Atıldı

» »
Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı.
Sağlık Bakanlığı İle DAÜ Arasında 3 Farklı Protokole İmza Atıldı

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı  Ali Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın arasında imzalanan protokollerle, iki kurum arasındaki iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki dönemde de yeni projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

HOCANIN: “TOPLUMA HİZMET ANLAMINDA İLERİ ADIMLAR ATMAK İSTERİZ”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, protokollerden 2 tanesinin daha önce imzalanmış protokollerin devamını sağlamak için çeşitli güncellemeleri içerdiğini, diğer protokolün ise eğitim ve araştırma alanlarında Sağlık Bakanlığı doktorları, hastaneleri, sağlık kurumları ile üniversitenin çalışanları, personel altyapısının ortak kullanımı ve eğitim amaçlı araştırma yapılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Hocanın şöyle devam etti:

“İki kurumun da bundan olumlu olarak etkileneceğini düşünüyorum. Protokollerimizin bir tanesinde Sağlık Bilimleri, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerinin de ortak noktalarda iş birliği mevcut. Genetik laboratuvarıyla ilgili bir protokolümüz var. Bildiğiniz üzere Mağusa Hastanesi’nde bir ortak laboratuvar kuruldu. Bizim üniversitemizin hocalarının desteğiyle ve Sağlık Bakanlığı’nın oradaki altyapıyı sağlaması birlikte başarılı bir çalışma hayata geçti.

Bizimle iş birliği yaptığı için Sayın Bakan Ali Pilli’ye teşekkür ediyorum. Tıp fakültemizin değerli doktorları ve hemşirelerine de teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu protokolleri bu noktaya getiremezdik. Yoğun programları içerisinde bizimle işbirliği yapıp bu çalışmayı bu noktaya getirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

PİLLİ: “HER ZAMAN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de “Biz Sağlık Bakanlığı olarak her zaman üniversitelerin yanındayız. Ülkemiz için üniversiteler çok değerli ve önemlidir. Her türlü işbirliğine açığız. DAÜ’nün katkısı bizler için çok önemlidir. DAÜ, her şeyden önce bir devlet üniversitesidir. Bugüne kadar her zaman iş birliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin sağlıkta ileriye gidebilmesi için üniversitelerin katkısı çok önemlidir.” dedi.

Bu protokollerin haricinde, sağlık alanında gelişme sağlayabilmek için ileride farklı ve önemli projelerin de ortaya konacağını belirten Bakan Pilli, her zaman üniversitelerle her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 3 ayrı protokole imza attı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaroğlu'ndan Akıncı'ya yakışıksız eleştiri!11 Kasım 2020 Çarşamba 16:25
  • Bağımsızlık Yolu Muhalefet Programı İçin Ziyaretlere Başladı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:19
  • Kayıp şahıs aranıyor11 Kasım 2020 Çarşamba 16:17
  • Kadın Eğitimi Kolektifi'nden çağrı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:15
  • Kılıçdaroğlu, KKTC İle İlişkilerin Geliştirilmesi Görevini Savaş'a Verdi11 Kasım 2020 Çarşamba 16:14
  • Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü'nden yürüyüş çağrısı11 Kasım 2020 Çarşamba 16:11
  • Çağlayan Bölgesinde İş Kazası Sonucu Yaralanma11 Kasım 2020 Çarşamba 13:29
  • HTL İzcilerinden, Kurucu Cumhurbaşkanı’na Saygı Yürüyüşü11 Kasım 2020 Çarşamba 13:01
  • İskele Avcılar’da Başkan yeniden Ramadan Öztörel11 Kasım 2020 Çarşamba 13:01
  • Kuir Kıbrıs Derneği’nden, Yıllık Medya Takip Raporu11 Kasım 2020 Çarşamba 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti