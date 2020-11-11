Sağlık Bakanlığı İle DAÜ Arasında 3 Farklı Protokole İmza Atıldı

Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında sağlık, eğitim, araştırma çalışmalarında iş birliği yapılması amacıyla 3 farklı protokole imza atıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın arasında imzalanan protokollerle, iki kurum arasındaki iş birliğinin pekiştirildiği kaydedildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, önümüzdeki dönemde de yeni projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

HOCANIN: “TOPLUMA HİZMET ANLAMINDA İLERİ ADIMLAR ATMAK İSTERİZ”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, protokollerden 2 tanesinin daha önce imzalanmış protokollerin devamını sağlamak için çeşitli güncellemeleri içerdiğini, diğer protokolün ise eğitim ve araştırma alanlarında Sağlık Bakanlığı doktorları, hastaneleri, sağlık kurumları ile üniversitenin çalışanları, personel altyapısının ortak kullanımı ve eğitim amaçlı araştırma yapılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Hocanın şöyle devam etti:

“İki kurumun da bundan olumlu olarak etkileneceğini düşünüyorum. Protokollerimizin bir tanesinde Sağlık Bilimleri, eczacılık ve diş hekimliği fakültelerinin de ortak noktalarda iş birliği mevcut. Genetik laboratuvarıyla ilgili bir protokolümüz var. Bildiğiniz üzere Mağusa Hastanesi’nde bir ortak laboratuvar kuruldu. Bizim üniversitemizin hocalarının desteğiyle ve Sağlık Bakanlığı’nın oradaki altyapıyı sağlaması birlikte başarılı bir çalışma hayata geçti.

Bizimle iş birliği yaptığı için Sayın Bakan Ali Pilli’ye teşekkür ediyorum. Tıp fakültemizin değerli doktorları ve hemşirelerine de teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasaydı bu protokolleri bu noktaya getiremezdik. Yoğun programları içerisinde bizimle işbirliği yapıp bu çalışmayı bu noktaya getirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz”

PİLLİ: “HER ZAMAN İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de “Biz Sağlık Bakanlığı olarak her zaman üniversitelerin yanındayız. Ülkemiz için üniversiteler çok değerli ve önemlidir. Her türlü işbirliğine açığız. DAÜ’nün katkısı bizler için çok önemlidir. DAÜ, her şeyden önce bir devlet üniversitesidir. Bugüne kadar her zaman iş birliği içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu ülkenin sağlıkta ileriye gidebilmesi için üniversitelerin katkısı çok önemlidir.” dedi.

Bu protokollerin haricinde, sağlık alanında gelişme sağlayabilmek için ileride farklı ve önemli projelerin de ortaya konacağını belirten Bakan Pilli, her zaman üniversitelerle her türlü iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Pilli ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, 3 ayrı protokole imza attı.