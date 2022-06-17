Sağlık Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yeni atamalar yapıldı

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Elçin Kurtarıcıoğulları olurken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevine de Mehmet Çavuşoğlu atandı.

Görevden alma ve atamalar ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ELÇİN KURTARICIOĞULLARI OLDU

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. maddesinin (2). fıkrası uyarınca, 17 Kasım 2021 tarihli kararname ile 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na bağlı "Özel Kalem Müdürü" mevkiine atanmış olan Bekir Elsiz, görevden alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Elsiz’in yerine Halide Elçin Kurtarıcıoğulları atandı.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ MEHMET ÇAVUŞOĞLU OLDU

16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre bir başka görev değişikliği Ekonomi ve Enerji Bakanlığında oldu.

17 Mart 2022 tarihinden bu yana Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mehmet Kardan, görevden alındı; yerine Mehmet Çavuşoğlu atandı.