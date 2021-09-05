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Sağlık Bakanlığı ile Labaratuvarlar uzlaştı

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6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren PCR ve antijen testi yapacak olan laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek test kitlerini temin edebileceklerdir. 
Sağlık Bakanlığı ile Labaratuvarlar uzlaştı

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Bir süredir Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen ve laboratuvarların kendi gerekçeleri ile ara verdiği PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla konsensüs sağlandı. Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in  ilgili laboratuvar yetkilileri ile yaptığı  görüşme sonucunda 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren PCR ve antijen testi yapacak olan laboratuvarlar Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek test kitlerini temin edebileceklerdir. 

Ayrıca adaya gelecek olan yolcular güncellenen Ada Pass sistemi üzerinden yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilir ve QR kodlarını alabilmektedirler. Ada Pass  sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar ise 13.09.2021 tarihine kadar Ada Pass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebileceklerdir. Kamuoyuna duyurulur.

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