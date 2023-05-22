" Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı" 

Altuğra: “Projemizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz”

Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında sağlık hizmetleri verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi karşılıklı iş birliği içinde ihtiyaçlı kişilere sağlık hizmeti sunulması, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken engelli, yatağa bağlı ve/veya yerinde sağlık bakımına ihtiyaçlı kişiler ile 65 yaş ve üzeri olan kişilere sağlık hizmetlerinin yerinde sağlanmasını amaçlanıyor.

Protokole ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesiyle başlatmış oldukları evde sağlık hizmetlerini belediyelerle yapılan protokollerle güçlendirip yaygınlaştırdıklarını belirterek, bu kapsamda ilk olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından Gazimağusa Belediyesi ile protokol imzaladıklarını kaydetti. Bugün de Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile protokole imza koyduklarını belirtti.

Altuğra, yerel yönetimlerle birlikte işbirliği ruhuyla, projleri güçlendirerek çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ise yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.