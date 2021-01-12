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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili protokol yenilendi

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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili protokol yenilendi
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili protokol yenilendi

     Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavisiyle ilgili 26 Eylül 2019 yılında ilki imzalanan protokol bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreniyle yenilendi. Protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı imza koydu. İmza töreninde Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi de hazır bulundu.

    Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokol ile alkol ve madde bağımlıları tedavi için Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilebilecek. Pembe Köşk'e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak. Bilindiği gibi Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde özellikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Türkiyedeki AMATEM uygulamalarına benzer bir şekilde tedavi programlarının yürütüldüğü Pembe Köşk'te, son dönemde üç ay koruyucu özelliği bulunan alkol, eroin, kokain ve kumar aşıları da uygulanmaktadır.

    Sağlık Bakanı Ali Pilli imza töreninde yaptığı konuşmada, gençlerimizi tedavi etmenin ve halkımıza destek olmanın her şeyin önünde olduğunu söyledi. İnsan sağlığı bizim için çok değerlidir diyen Pilli, kendi imkanlarımızla bağımlıları tedavi ettirmeyi çok önemli bulduklarını kaydetti. Ali Pilli şöyle devam etti "Kendi Bakanlığımıza bağlı Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile yeni bir işbirliği yaparak gençlerimizi tedavi ettiriyoruz.  Bir sürü gencimizin alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili mağdur olduğunu ve tedaviye ihtiyaçları olduğunun farkındayız. Bugün de insanlarımıza bu illetten kurtulabilmeleri için bir imkan yaratmış oluyoruz. Bu sayede gençlerimiz uyuşturucu ve alkol  bağımlılıklarından kurtulabilir. Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yapmış olmanın verdiği huzur içerisinde protokolü imzalıyoruz" dedi.

    Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı da, alkol ve madde bağımlılığının KKTC'de giderek artığını belirterek, mücadelenin bugün hala devam ettiğini söyledi. Yıllardır mücadele edilen bu önemli konuyla ilgili ülkemizde güzel şeylerin de olduğunu dile getiren Çakıcı, "Alkol ve madde bağımlılığı hastaları için artık tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz vardır"  dedi. Mehmet Çakıcı, "Bugün bağımlı hastalar için yapılan anlaşmayla insanlarımız artık devlet desteğinde tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekler ve bir kanayan yaraya imkanda yaratılmış olacak. Gelinen aşamada uyuşturucu ile ilgili mücadelede tedavi ve rehabilitasyon merkezi olması ve bunun da devletle birlikte yürütülmesi hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de kendi yerli hekimi, psikoloğu ve çalışanıyla beraber hizmet verme mücadelesinin yukarıya çıkartılmasıdır. Bu açıdan da bakıldığında da çok önemlidir. Bütün bağımlı hastalarımız için hayırlı olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

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