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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi protokol imzaladı

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Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi protokol imzaladı
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi protokol imzaladı

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında ülkede uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yeni bir dönem başladı.

26 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla imzalanan protokolle ilgili Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi ve kurucularından Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, hastanenin yaklaşık 4 ay önce hizmete girdiğini anımsatarak, ülkede ilk defa bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele konusunda tam anlamıyla tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmeye başlandığını, bunun da tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Bu yöndeki bir tedavinin, 1 aylık arınma ve 1 ile 3 ay arasında değişen rehabilitasyon aşamasından oluştuğunu anlatan Çakıcı, bu hizmetin ülkede verilmemesi nedeniyle hastaların yurtdışına gitmek zorunda kaldığını, bunun da büyük maliyetleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Çakıcı, devlet eliyle gerçekleşecek hasta sevklerinde tedavi maliyetinin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılanacağını da kaydetti. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da, uyuşturucuyla mücadele konusunda tarihi bir adımın atıldığını dile getirerek, 5 yıllık görevi süresince, hükümet değişiklikleri nedeniyle bu mücadelede arzu edilen adımların atılamadığını kaydetti. Mehmet Çakıcı’yla birlikte bu konuda 90’lı yıllardan bu yana mücadele verdiklerini söyleyen Karaokçu, Pembe Köşk Psikiyatri hastanesinin hayata geçirilmesi ve devlet sevkiyle burada bağımlı hastalara tedavi ve rehabilitasyon imkanı sağlanmasında kararlı ve güçlü bir irade ortaya koyan Bakan Ali Pilli ve ekibine teşekkür etti.

Ülkede ilk kez çağdaş anlamda bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi oluştuğunu dile getiren Karaokçu, komisyonun artık daha güçlü bir konuma geldiğini de ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuşmasında, alkol ve madde bağımlılığının, dünyanın ve ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirterek, devlet, hükümet ve bakanlık olarak kararlılıkla bu sorunun üstüne gideceklerini vurguladı. Uyuşturucu ve Bağımlılıkla mücadelede, bağımlıların tedavi edilerek yeniden topluma kazandırılmasının, uzun, ciddi, profesyonel, kararlı ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini söyleyen Pilli, hükümet ve bakanlık olarak, bu mücadelede her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını vurguladı.

Pilli, bu ilk adımın ardından, ilerleyen dönemde ülkede bir AMATEM merkezi kurmak konusunda da Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’yle işbirliği yapılacağını kaydetti. Bakan Pilli toplantının ardından, tedavi ve rehabilitasyon gören hastalarla öğle yemeğinde bir araya geldi

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