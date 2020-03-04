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Sağlık Bakanlığı İle Türkiye İş Bankası Arasında Anlaşma

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Sağlık Bakanlığı İle Türkiye İş Bankası Arasında Anlaşma
Sağlık Bakanlığı İle Türkiye İş Bankası Arasında Anlaşma

Geçtiğimiz hafta yanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İş Bankası’nda yardım hesabı açıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ile İş Bankası arasında yapılan anlaşmaya göre, hastane için bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar  Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şubesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Yardım Hesabından 6807 0118465 Hesap numarası ve TR70 0006 4000 0016 8070 1184 65 IBAN numarasından katkıda bulunabilecek.

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