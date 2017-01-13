Sağlık Bakanlığı ile UKÜ arasında protokol imzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (ÜKÜ) arasında afiliasyon protokolü imzalandı.

Protokol ile UKÜ’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yüksekokul ve Eczacılık Fakültesi’nin toplum sağlığına yönelik yapacağı bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarını Hastane ve Sağlık Birimlerinin birlikte kullanması amaçlanıyor.

Protkole imza koyan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Üniversitelere sağlanan staj imkanının ardından sağlık konusunda bir adım daha ileriye giderek Sağlık Fakültelerini afiliye etme kararı aldıklarını söyledi.

Sağlık Fakülteleri’nin hedeflenen Sağlık Turizmi’ne sağlayacağı katkıya değinen Sucuoğlu, ‘sağlıkta kalitenin yükseltilmesinde Üniversitelerin belirleyici rol üstleneceğini’ kaydetti.

Protokolün tarafı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil Nadiri de UKÜ’nün yatırımları, bilimsel araştırmaları ve yayınları ile dünya üniversiteler sıralamasında önemli bir yükseliş sağladığını belirtti.

Nadiri, amaçlarının en iyi üniversteler arasında yer almak olduğunu ifade ederek, ‘Sağlıkta ise bölge lideri olmayı hedeflediklerini’ söyledi.