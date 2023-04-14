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Sağlık Bakanlığı ilkokullarda ağız ve diş taramalarına devam ediyor

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ilköğretim 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik Lefkoşa’da başlattığı ağız ve diş sağlığı taramasını İskele ilçesine bağlı 7 okulda sürdürdü.
Sağlık Bakanlığı ilkokullarda ağız ve diş taramalarına devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre,  taramada Dairenin mobil hizmet aracı vasıtasıyla diş hekimleri öğrencilerin muayenelerini yapıyor, aynı zamanda çocuklara diş fırçalama eğitimi ve diş sağlığı için beslenme eğitimleri de veriliyor.

Diş taramaları ve eğitimler Dipkarpaz İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Konuklar İlkokulu'nda  gerçekleştirildi.

Önümüzdeki haftalarda taramalar Güzelyurt ve Lefke'deki okullarda devam edecek.

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