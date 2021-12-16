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Sağlık Bakanlığı “İşletme Kayıt Belgesi” İle “Üretim Ve Satış İzin Belgesi” Alan İşletmeleri Açıkladı

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Sağlık Bakanlığı “İşletme Kayıt Belgesi” İle “Üretim Ve Satış İzin Belgesi” Alan İşletmeleri Açıkladı
Sağlık Bakanlığı “İşletme Kayıt Belgesi” İle “Üretim Ve Satış İzin Belgesi” Alan İşletmeleri Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, “İşletme Kayıt Belgesi” ile “Üretim ve Satış İzin Belgesi” alan işletmeleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Genel Gıda ve Yem Yasası” ile “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” uyarınca gıda işletmelerinin kayıt altına almaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yasa gereği tüm gereklilikleri tamamlayarak, “İşletme Kayıt Belgesi” alan yeni işletmelerin, Çaluda Gıda Sanayi Ltd, Uğur Gıda ve Duran Özer Tic. İşl. olduğu bildirildi.

“Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın” 6.maddesi uyarınca ülkede faaliyet gösteren ve ambalajlanmış su üretimi yapan tüm işletmelerin bakanlık tarafından verilen “Üretim ve Satış İzin Belgesi” almak zorunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Cypri- Cola Co. Ltd. ve Hediyem Su Ltd.’in yasal gerekliliklerini yerine getirerek, üretim ve satış için belgelerini aldığı kaydedildi.

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