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Sağlık Bakanlığı: Kalp ilaçları, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçları geldi

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Sağlık Bakanlığı: Kalp ilaçları, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçları geldi
Sağlık Bakanlığı: Kalp ilaçları, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçları geldi

Sağlık Bakanlığı, antiviral ilaçlar, sistemik antibiyotikler, antienflamatuar ve antiromatik ilaçlar, antidotlar, kalp ilaçları, balgam söktürücü ilaçlar, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, sedef hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, santral sinir sistemi ilaçları ve sistemik antiviral ilaçların ülkeye geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, talep doğrultusunda 13 ilacın daha ülkeye geldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sistemik antiviral ilaçlar, sistemik antibiyotikler, antienflamatuar ve antiromatik ilaçlar, antidotlar, kalp ilaçları, balgam söktürücü ilaçlar, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, sedef hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, santral sinir sistemi ilaçları ve sistemik antiviral ilaçların geldiği belirtildi.

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