  • BIST 1.328
  • Altın 458,359
  • Dolar 7,8210
  • Euro 9,4214
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Sağlık Bakanlığı, kararın 4 Aralık’ta uygulanacağını açıkladı

» »
Sağlık Bakanlığı, kararın 4 Aralık’ta uygulanacağını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kararın 4 Aralık’ta uygulanacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve Adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin KKTC’ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine ilişkin kararın, daha önce yolculuk planı yaparak biletlerini alan kişilerin mağdur olmaması adına 4 Aralık’ta uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 gün konaklama koşulu ile gelen bazı kişilerin süreyi aşarak bu kuralı ihlal ettiklerini tespit edildiği, söz konusu kişilerin sadece sağlık kontrolleri değil, süreyi aşmayarak ülkeden çıkışlarının halk sağlığı için büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaya devam ederek, kararlar almakta ancak halkın sağlığını ilk sırada bulundurmaktadır.

Ülkemizde pandemi sürecinde gelinen noktayı kaybetmemek adına tüm kurumların desteğine ihtiyaç duymaktayız.

Dolayısıyla kuralları ihlal eden kişilerin tespiti ve gerekli yasal işlemelerin başlaması için ayrıca pazartesi günü Sağlık Bakanlığı’nda ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biontech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına ilk onay İngiltere'den geldi02 Aralık 2020 Çarşamba 11:54
  • Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı02 Aralık 2020 Çarşamba 11:44
  • Corona Virüsü Akciğerleri Böyle Etkiliyor02 Aralık 2020 Çarşamba 11:41
  • Çocuklar da Kepçe Kulak Problemine Dikkat !02 Aralık 2020 Çarşamba 11:09
  • 26 bin kişi HIV pozitif02 Aralık 2020 Çarşamba 10:54
  • Covid aşısı: İngiltere Pfizer/BioNTech'e onay verdi, aşılamanın yakında başlaması bekleniyor02 Aralık 2020 Çarşamba 10:51
  • Bitki Çayında Bu Uyarılara Dikkat!02 Aralık 2020 Çarşamba 09:59
  • Rus aşısı Sputnik-V'yi yaptıran yaklaşık 20 kişi Koronavirüs'e yakalandı01 Aralık 2020 Salı 23:59
  • ABD Sağlık Bakanı: İki Kovid-19 aşısının yılbaşından önce dağıtımına başlanacak01 Aralık 2020 Salı 22:15
  • Aşı gönüllüsü profesörden gönüllülere uyarı01 Aralık 2020 Salı 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti