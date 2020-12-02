Sağlık Bakanlığı, kararın 4 Aralık’ta uygulanacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve Adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin kontrolünde zorluk yaşanması nedeniyle bu kişilerin KKTC’ye yalnızca charter uçuş ile getirilmelerine ilişkin kararın, daha önce yolculuk planı yaparak biletlerini alan kişilerin mağdur olmaması adına 4 Aralık’ta uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 gün konaklama koşulu ile gelen bazı kişilerin süreyi aşarak bu kuralı ihlal ettiklerini tespit edildiği, söz konusu kişilerin sadece sağlık kontrolleri değil, süreyi aşmayarak ülkeden çıkışlarının halk sağlığı için büyük önem arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaya devam ederek, kararlar almakta ancak halkın sağlığını ilk sırada bulundurmaktadır.

Ülkemizde pandemi sürecinde gelinen noktayı kaybetmemek adına tüm kurumların desteğine ihtiyaç duymaktayız.

Dolayısıyla kuralları ihlal eden kişilerin tespiti ve gerekli yasal işlemelerin başlaması için ayrıca pazartesi günü Sağlık Bakanlığı’nda ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare edilecektir.”