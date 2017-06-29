"Sağlık Bakanlığı korkak sessizliğini koruyor"

Sağlık alanında örgütlü dört sendika, ortak bir açıklama yayımlayarak, geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında yer alan haberlerde, “bazı hekimlerin medyada hedef gösterilip suçlandığını” ve “gazetecilik etik değerlerine uyulmadığını” savundu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yaptıkları ortak açıklamada, “hekimlere yapıldığı iddia edilen açıklamalar karşısında kayıtsız kaldığını” savundukları Sağlık Bakanlığı’nı da kınadılar.

Hekim, teçhizat ve alt yapı eksiklikleri nedeni ile kamu hastanelerinden yapılmak zorunda kalınan sevklerin sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olduğu iddia edilen ortak açıklamada, “Basında, hekimleri itibarsızlaştırıcı, alenen saldırı unsurları içeren, karalamacı yayınlar ülkemizde alışkanlık haline gelmiştir. Başka hiç bir meslek grubuna bu kadar sık, bilgiden yoksun saldırılar yapılmamakta, ve başka hiç bir mesleğin örgütleri bu kadar sık kınama açıklaması yapmak zorunda kalmamaktadır” iddiasında bulunuldu.

Bazı haberlerin hasta haklarının savunulması amacından saptığı iddia edilen açıklamada, “Hastanelerdeki kısıtlı imkanlara rağmen var gücüyle hastalarına şifa vermeye çalışan hekimlere saldırıların sonu gelmemektedir. Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanı sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalmasın. Bu durumdan, sorumsuz ve etik dışı bir şekilde yayın yapan basının payının büyük olduğu aşikardır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı ise hekimlere basında yapılan saldırılara karşı korkak sessizliğini korumaktadır. Hastanelerde yeterli sayıda hekim bulundurmak, alt yapı, malzeme eksikliklerini gidermek gibi bir çok sorumluluğunu yıllardır umursamayan Sağlık Bakanlığı, verilen hizmetlerin hekimlerden kaynaklanmayan aksaklıklarında sessiz kalarak kendini unutturmaya çalışmaktadır. Yalan yanlış ifadeler kullanılarak hekimlerin medyada hedef gösterilip suçlanması, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Yakın zamanda basın tarafından benzer bir karalamaya maruz kalan kamu hastanelerinde görev yapan tek çocuk nöroloji uzmanı meslektaşımız yaşadığı haksızlığa dayanamamış, istifa etmiştir. Kamu hastaneleri sahip olduğumuz tek çocuk nöroloji uzmanını kaybetmiş, üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen söz konusu meslektaşımızın yeri doldurulamamıştır. Bu kayıp en fazla çocuk nöroloji uzmanının hizmetine ihtiyaç duyan hastalarımızı etkilemiştir”

Haberde konu edilen bütün tarafların ifade özgürlüğüne saygı göstermesi, adil olunması gerektiği belirtilen açıklamada, “Haberde adı geçen meslektaşımızın görüşü alınmadan haber yapılmış olması etik değerlere aykırı, temel insan haklarına saldırı niteliği taşımaktadır. Medya Etik Kurulu’nu gazetecilik mesleği ilkelerine uygun yapılmayan söz konusu haberlerle ilgili göreve çağırmayı borç biliriz” ifadelerine yer verildi.

Hastanelerde yaşanan insan iş gücü (hekim, hemşire, personel), alt yapı eksiklikleri ve yoklukların sorumlusunun hekimler değil hükümet olduğu savunulan açıklamada, giden hekimlerin yerinin doldurulmadığı, eksikliklerin giderilmediği, sağlığa yatırım yapılmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Tüm bunların sonucunda yurttaşın sağlığı zarara uğratılmaktadır” ifadesi kullanıldı.

2017 yılının ilk yarısında 10 kadar kamu hekiminin görevinden ayrıldığı kaydedilen açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nı, hekimlere yapılan saldırılar ve gerçek dışı suçlamalar karşısında göstermiş oldukları kayıtsızlığı şiddetle kınar, sorumlu davranmaya davet ederiz” denildi.