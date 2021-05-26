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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: Halkın yaklaşık yüzde 22’si aşılandı

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: Halkın yaklaşık yüzde 22’si aşılandı
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: Halkın yaklaşık yüzde 22’si aşılandı

 

“KKTC’DE BUGÜNE KADAR 127 BİN DOZ AŞI YAPILDI…TOPLUMUN YAKLAŞIK YÜZDE 22’Sİ AŞILANDI”

 

“TOPLUMUN YÜZDE 60 ORANINDA AŞILANMASI AÇILIMLAR NOKTASINDA RAHATLAMA SAĞLAYACAK”

 

“KKTC’DE ASTRAZENECA AŞISININ YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN BUGÜNE KADAR BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI”

 

“GÜNEY KIBRIS İLE KKTC ARASINDA GEÇİŞLERİN BAŞLAMASI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMA, ÇİFT AŞI VE SON 72 SAATTE YAPILAN TEST SONUCU İLE GEÇİŞE YÖNELİK”

 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri olduğunu söyledi.

Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin nisan ayında okulların yüz yüze eğitime başlayabileceğini yönelik veriler ortaya koyduğunu ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşemediğini belirtti.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri öncelikli olarak ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, ekonomik sıkıntıların da göz önüne bulundurulduğunu kaydetti.

Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalar yapan Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

 

“KARARLAR HAFTALIK OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin her hafta ülkede pandeminin durumuna ilişkin değerlendirme yaptığını belirtti.

Oygar, bu değerlendirmelerde, epidemiyolojik durumun incelendiğini, eğitim, sanat, spor faaliyetlerinin başlaması, devamı ve artırılması konusunda çalışma yaparken, ekonomik sıkıntıların da göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi gibi komitelerin verileri ışığında kararlar üretildiğine işaret eden Oygar, haftalık istatistiki bilgiler, başta Türkiye olmak üzere Güney Kıbrıs, Avrupa ve dünyadan verilerin göz önünde bulundurulduğunu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kararlarının da incelendiğini kaydetti.

Oygar, kararların her hafta bu veriler ışığında yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, komitenin Nisan ayında yüz yüze eğitimin başlayabileceğine yönelik veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri bulunduğunu dile getiren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitim için Nisan ayında karar ürettiğini ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşmediğini belirtti.

 

“127 BİN DOZ AŞI YAPILDI… TOPLUMUN YAKLAŞIK YÜZDE 22’Sİ AŞILANDI”

Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

AstraZeneca aşısında yaş sınırının aşağı çekilmesiyle ilginin arttığını ilk olarak 40 yaşa, ardından 35 yaşa inildiğini belirten Oygar, 30 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Oygar, KKTC’de AstraZeneca aşısının yan etkilerine ilişkin bugüne kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yan etkiler konusunda uyarıldığını ve yan etki bildiriminin zorunlu kılındığını dile getiren Oygar, yan etki yüzdeliğinin az olduğunu, yararları ile risk tartıldığında aşının yararlarının ön plana çıktığını söyledi.

 

“SINIRLARIN AÇILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA ÇİFT AŞI İLE SON 72 SAATTE YAPILAN TEST SONUCUNU İÇERİYOR”

Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında sınır kapılarının açılması konusunda üç dört hafta önce İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile toplantılar yapıldığını, karşılıklı öneriler sunulduğunu anlatan Oygar, Güney Kıbrıs’ın tam kapanmaya geçmesi nedeniyle uygulamaya geçilemediğini belirtti.

Taraflar arasında teknik bir farklılık bulunması üzerine teknik elemanların toplantı yaparak ortak noktada buluşulması kararı alındığını dile getiren Oygar, toplantı gününün belirlenmesinin ardından konunun görüşülerek sonuca vardırılacağını kaydetti.

Ülkelere girişlerde tüm dünyanın renklendirme formülü uyguladığını belirten Oygar, epidemiyolojik veriler, aşılanma ve PCR testleri baz alınarak, kuralların belirlendiğini belirtti.

Oygar, KKTC’de de otomasyon sistemi kurulmakta olduğunu, kişilerin bilgilerinin yükleneceğini ve QR koduyla okunabileceğini ifade etti.  

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