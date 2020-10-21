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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür açıklamalarda bulundu

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür açıklamalarda bulundu
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Ali Çaygür açıklamalarda bulundu. BRT’de yayınlanan Spor Gündemi programına telefonla bağlanan Çaygür sporun başlaması için çalıştıklarını ifade etti.

Çaygür, bir protokol çalışmalarının olduğunu ve bu konuda 1 aydır Spor Dairesi ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Bu arada KTFF ve Basketbol Federasyonu başkanları ile görüştük. Futbol ile 1 kere, basketbol ile de 4 kez komite olarak görüştük. Hazırladığımız protokol taslağını da Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’ya verdik.”dedi.

“Sporcular 2.haftada eve gidecek”

Takım sporlarını bir grup olarak değerlendirdiklerini ifade eden Ali Çaygür, 17 Ekim’den itibaren müsabakalara çalışma izni verdiklerini kaydetti. Çaygür takımlara müsabaka dönemi başlamadan ücretsiz PCR testi garantisi verdiklerini belirterek, “Bu süreçte pozitif çıkan olursa hastanede izole edilecek ve diğer temaslılar da karantinaya alınmayacak. Lapta’daki Gençlik Merkezi’nde izole edilecekler ve antrenmanlarını sürdürecekler. 1.hafta orada kalacaklar, 2.hafta da evlerine gidecekler. Bu süreçte de 2 günde bir yine ücretsiz PCR testleri yapılacak.”dedi.

Ali Çaygür, yedek sporcu kalmayacak düzeye gelinmesi halinde erteleme yetkisini federasyonlara verdiklerini kaydederken, “Uygun sıkılıkta testler yapılmaya devam edecek, KTFF’nin bize sunduğu sıklıkta değil. Spor kulüplerine pozitif ayrımcılık yaptık ve bunu sporu başlatmak için yaptık.”dedi.

“KTFF’ye cevap yazımı gönderdim”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kendilerine yazdığı yazıya cevap verdiklerini ve 10 gün önce yazıyı KTFF’ye gönderdiklerini kaydeden Çaygür, bu konuda Spor Dairesi ile görüştüğümüzü ilettim. Hatta Sertoğlu ile yüzyüze görüşmemizde kendisi bize Ocak’ta ligi başlatmak istediğini söyledi. Biz de o ayrıldıktan sonra kendi aramızda Ocak ayının riskli olduğunu ve ligin daha erken başlaması gerektiğini konuştuk. Ancak şartlar olumsuz giderse de ligi kesmeme gibi bir durum olamaz.”dedi. Çaygür ev izolasyonunda evde yalnız kalma şartı olduğunu ve sporcu bilgilerinin Spor Dairesi tarafından alınacağını kaydetti.

“Kaleci pozitif çıkarsa sadece defans oyuncusunu alacağız”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ilginç bir de yorum yaparak, “Eğer futbolda bir kaleci pozitif çıkarsa onun yakın temaslılarını alacağız. Onun yakın teması da defans oyuncusudur, yani sadece onları alacağız. Voleybolda da karşı takım temaslı sayılmayacak.”dedi. Sertoğlu ile bir kez bir aracı vasıtası ile görüştüğünü ve ona ne zaman isterse gelip benimle görüşebileceğini söylediğini aktaran Çaygür, “Spor Dairesi bize bu konuyu kendi üzerlerinden yürütmemizi söyledi ancak biz yine de futbola ayrıcalık yaptık. Hem sayın Sertoğlu hem de sayın Dana ile ne zaman isterlerse görüşürüm.”diye konuştu.

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