Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Birimi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde okul sağlığı kapsamında oluşturulan okul sağlığı biriminin eğitim çalışmaları devam ediyor..

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Ekim ayında başlanan eğitimler çerçevesinde Lefkoşa Türk Lisesi ve Esin Leman Lisesi’nde sigaranın zararları ve sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme eğitim tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Atatürk İlkokulu Alayköy ilkokulu Çağlayan Cumhuriyet ilkokulu Şht. Yalçın ilkokulu Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’nda ise hijyen alışkanlıkları ve Diş sağlığı konulu eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada halkın sağlığını korumak ve geliştirmek için her türlü eğitim ve çalışmalara devam edileceği çocukların sağlığının önemsendiği vurgulandı.