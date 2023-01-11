  • BIST 4.951,87
  • Altın 1138.721
  • Dolar 18.78
  • Euro 20.1822
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Birimi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

» »
Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Birimi eğitim çalışmalarını sürdürüyor
Sağlık Bakanlığı Okul Sağlığı Birimi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde okul sağlığı kapsamında oluşturulan okul sağlığı biriminin eğitim çalışmaları devam ediyor..

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Ekim ayında başlanan eğitimler çerçevesinde Lefkoşa Türk Lisesi ve Esin Leman Lisesi’nde sigaranın zararları ve sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme eğitim tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Atatürk İlkokulu Alayköy ilkokulu Çağlayan Cumhuriyet ilkokulu Şht. Yalçın ilkokulu Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu’nda ise hijyen alışkanlıkları ve Diş sağlığı konulu eğitimler verildiği kaydedildi.

Açıklamada halkın sağlığını korumak ve geliştirmek için her türlü eğitim ve çalışmalara devam edileceği çocukların sağlığının önemsendiği vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC-TC arasında imzalanan anlaşmalar yürürlüğe girdi!11 Ocak 2023 Çarşamba 11:11
  • Gençler İyilik Geleneğini Yaşatmak İçin Çalışıyor11 Ocak 2023 Çarşamba 10:59
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi lideri Küçük Mersin’de anılacak11 Ocak 2023 Çarşamba 10:45
  • İki hız tespit kamerası bugün devreye giriyor11 Ocak 2023 Çarşamba 10:35
  • Lefkoşa'da Ev Yangını!11 Ocak 2023 Çarşamba 10:30
  • St. Barnabas Manastırı İkon ve Arkeoloji Müzesi’nde hırsızlık11 Ocak 2023 Çarşamba 10:17
  • Mağusa bölgesi elektrik kesintisi!11 Ocak 2023 Çarşamba 09:45
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (11 Ocak 2023 Çarşamba)11 Ocak 2023 Çarşamba 09:32
  • Serdar Denktaş’tan Amcaoğlu’na teşekkür10 Ocak 2023 Salı 22:45
  • Tatar: Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorun çözülmelidir10 Ocak 2023 Salı 22:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti