  • BIST 1.419
  • Altın 477,672
  • Dolar 8,3550
  • Euro 10,0401
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanlığı Online Ödeme ve Takip Modüllerini devreye soktu

» »
Yeni uygulamayla birlikte sağlık karneleri daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebilecek.
Sağlık Bakanlığı Online Ödeme ve Takip Modüllerini devreye soktu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 önlemleri çerçevesinde hastanelerimizde ve ödeme noktalarındaki yığılmaların önüne geçmek ve teması azaltmak amacıyla Sağlık Raporları Otomasyon Sistemine ilaveten Çalışma İzinleri Sağlık Raporları Online Ödeme ve Takip Modülü ile Belediyeler Sağlık Raporları Başvuru Online Ödeme ve Takip Modülünü devreye koydu.

 

Yeni uygulamayla birlikte sağlık karneleri daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebilecek.

 

Yukarıda belirtilen sistemle belediye hudutları içerisinde gıda maddeleri üretenler, dağıtanlar, periyodik olarak yapılan sağlık karnesi tahlillerini Sağlık Raporları otomasyon sisteminden yapabileceklerdir.

 

Başvuruda bulunacak olan kişiler evrakları üzerinde bulunan QR kodunu telefonlarından okutarak ödeme ekranına geçebilir ve ödemelerini gerçekleştirebilir veya odeme.saglik.gov.ct.tr adresine girerek evraklarında belirtilen kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla da ödemelerini yapabileceklerdir.

 

Böylelikle müracaata bulunan kişiler sağlık tahlil ödemelerini online olarak gerçekleştirip, sağlıktaki süreçlerini de kendileri takip edebileceklerdir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni doğmuş bebek Lefkoşa’ya sevk edilirken hayatını kaybetti05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:53
  • Erhürman: "Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu" tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır.05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:47
  • TİKA, KKTC’de 2 bin hijyen paketi dağıttı05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:13
  • Özersay: Meclis’te grubu bulunan 3 siyasi parti seçim tarihinde uzlaşmalı05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:10
  • Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğunu söyledi05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:08
  • Erhürman: Erken seçim tarihiyle ilgili hükümet hiçbir girişim yapmıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:08
  • Maliye Bakanı Oğuz'dan ödeme açıklaması05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06
  • İşte yeni çalışma saatleri...05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55
  • Pandemi, Ölümlü Kaza Sayısını Azaltmadı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:54
  • AA’ya röportaj verdi ardından Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti