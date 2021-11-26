Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi...
Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi yapılıyor. KKTC'de bir çok ilaç bulunmuyor. Hastalar ilaca ulaşamıyor.
KKTC'de uzun süredir kanser ilaçları, Talasemi ilaçları ile diyabet ilaçlarına hastalar ulaşılamıyor, bulamıyor.
Çocuğuna ilaç bulamayan bir annenin isyanı ile başlayan eyleme Hasta Hakları Derneği de eyleme destek belirtti.
Eylemciler Sağlık Bakanlığı önünde beklemeye devam ediyor.
Eyleme katılım sayısı artıyor.
Eylemciler Sağlık Bakanı'nın yanlarına gelip açıklama yapmasını istiyor.
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