  • BIST 1.781,53
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.0745
  • Euro 13.6066
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi...

» »
Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi...
Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi...

Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi...

Sağlık Bakanlığı önünde İLAÇ eylemi yapılıyor. KKTC'de bir çok ilaç bulunmuyor. Hastalar ilaca ulaşamıyor.

KKTC'de uzun süredir kanser ilaçları, Talasemi ilaçları ile diyabet ilaçlarına hastalar ulaşılamıyor, bulamıyor.

Çocuğuna ilaç bulamayan bir annenin isyanı ile başlayan eyleme Hasta Hakları Derneği de eyleme destek belirtti.

Eylemciler Sağlık Bakanlığı önünde beklemeye devam ediyor.

Eyleme katılım sayısı artıyor.

Eylemciler Sağlık Bakanı'nın yanlarına gelip açıklama yapmasını istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun Başkanlığı 2022’de Güney Kıbrıs’ın26 Kasım 2021 Cuma 11:50
  • United World Colleges’da (UWC) Kıbrıslı Gençlere Yönelik AB Finansmanlı Burs Programı26 Kasım 2021 Cuma 11:46
  • KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi İş Birliği Yapıyor26 Kasım 2021 Cuma 11:46
  • Seyrüsefer affı yürürlükte!26 Kasım 2021 Cuma 11:09
  • Lapta ve Lefke'de elektrik kesintisi!26 Kasım 2021 Cuma 10:17
  • Seçim yasakları bugün başlayacak26 Kasım 2021 Cuma 10:11
  • Özer Kanlı’nın BRTK Yönetim Kurulu üyeliğine son verildi26 Kasım 2021 Cuma 10:04
  • İlçelerin vekil sayıları açıklandı: Güzelyurt 3 vekil26 Kasım 2021 Cuma 09:59
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?26 Kasım 2021 Cuma 09:45
  • KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevden alındı26 Kasım 2021 Cuma 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti