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Sağlık Bakanlığı: “Otomasyon sistemi ile ilgili düğmeye basıldı”

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Sağlık Bakanlığı, “otomasyon sistemi” konusunda gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı: “Otomasyon sistemi ile ilgili düğmeye basıldı”

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasına göre, TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı bilişim uzmanlarının katılımı ile sağlıkta daha etkin kullanımı sağlanacak otomasyon sistemi konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı  Ali Pilli’nin başkanlık ettiği toplantıda TC Sağlık Bakanlığı’na bağlı bilişim uzmanları ve KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri yer aldı.

Yapılan toplantıda, TC Sağlık Bakanlığı bilişim uzmanlarından oluşan heyetin ülkede bulundukları süre içerisinde,  tüm sağlık birimleri ve hastanelerdeki otomasyon konusunda alt yapı ve donanım ile ilgili detaylı bir inceleme ve raporun ardından yol haritasının belirlenmesine karar verildi.

Türkiye temasları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı heyeti ile birlikte kendisinin otomasyon konusunda istişarelerde bulunarak konuyu gündeme getirdiklerini belirten Pilli, tam 15 yıldır verimli olarak kullanılmayan otomasyon sisteminin daha etkin çalışması için köklü bir değişimin şart olduğuna işaret ederek bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

TC Sağlık Bakanlığı ekiplerinin desteği ile bu konuda kısa sürede ilerleme kaydedeceklerini belirten Bakan Pilli, sadece ilaçta değil, sağlık sisteminin genelinde uygulanacak otomasyon sisteminin reform niteliğinde olacağını kaydetti.

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