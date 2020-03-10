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Sağlık Bakanlığı: Panik yapmayın,bireysel tedbir alın

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Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişiler gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesin.
Sağlık Bakanlığı: Panik yapmayın,bireysel tedbir alın

Sağlık Bakanlığı, halka koronavirüs konusunda panik yapmaması için çağrıda bulundu, “Bireysel tedbir alınması önemli” açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin temas ettiği kişilerle ilgili önlemlerin alındığını da bildirdi.
Ülkede sadece bir kişide koronavirüs tespit edildiğinin hatırlatıldığı bakanlık açıklamasında, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı da ifade edildi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında bazı tedbirler şöyle hatırlatıldı:
“Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulayınız, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerinizi su, sabun ve alkol bazlı dezenfektanla sık sık yıkayınız.
Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişiler gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmesin.
Hasta kişiler öksürürken veya hapşırırken tek kullanımlık mendil kullansın mendilleri yoksa dirsek içine hapşırılsın.

Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişiler KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekiplerine 0533 8501188 veya 0548 8501188 hatlardan ulaşsın.
Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrenciler durumlarını okullarına bildirsin, 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine dönmesin.”

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