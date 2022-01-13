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Sağlık Bakanlığı: PCR Kitlerinin Yanlış Pozitif Sonuç Verme İhtimali Yok

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Sağlık Bakanlığı: “PCR Kitlerinin Yanlış Pozitif Sonuç Verme İhtimali Yok”
Sağlık Bakanlığı: PCR Kitlerinin Yanlış Pozitif Sonuç Verme İhtimali Yok

Sağlık Bakanlığı covid-19’un tespiti için kullanılan PCR kitlerinin, SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef aldığını kaydederek, bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri olmadığını vurguladı.


Konuyla ilgili açıklamada, “R-T PCR kitleri SARS COV-2’nin genetik yapısında yer alan spesifik gen bölgelerini hedef almaktadır. Bu gen bölgeleri SARSCOV-2 virüsüne özgüdür ve infulenza, rhinovüs, enterovirüs gibi diğer RNA virüsleri ile çok farklı genetik yapıya sahiptir dolayısıyla bu kitlerin yanlış pozitif sonuç verme ihtimalleri yoktur” ifadelerine yer verildi. 


Gerek Sağlık Bakanlığı DNA Laboratuvarı tarafından kullanılan gerekse İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin dış laboratuvarlarda kullanılmak üzere ithal izni verdiği tüm kitlerin, Avrupa Kalite Standartlarına Uyumluluk-Tanı Amaçlı Kullanım Belgesi’ne sahip olduğu dile getirilen açıklamada tüm kitlerin özgüllük ve duyarlılık onaylarının olduğu belirtildi. 

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