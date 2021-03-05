Sağlık BakanlığI randevu sistemine geçiyor

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Covid - 19 geçiren ve iyileşip 14 gün ev izolasyonuna gönderilen hastaların, izolasyon sonrasında Acil Durum Hastanesi - Ateş polikliniğine kontrole gelmelerinin gerekli olduğu belirtildi
Bakanlık açıklamasında aşırı yığılmayı önlemek ve hastaları fazla bekletmemek adına 08 Mart tarihinden itibaren randevu sistemine geçileceği kaydedildi.
Haftanın yedi günü 12:30 - 19:30 saatleri arasında randevu sırasına göre bu hizmet verilecektir.
Randevuları 1101'i arayarak alınabilir
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