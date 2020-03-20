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Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır

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Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır
Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başında olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında;

“Sağlık Bakanı ve tüm ekibi görevinin başındadır. Koronavirüs ile ilgili alınması gereken tüm tedbirler alınmış olup alınmaya devam edecektir .

Bu süreçte kamuoyunda kaos ve panik yaratmaya yönelik özellikle sosyal medyada birçok gerçek bilgiye dayanmayan kulaktan duyma ifade ve yorumlar bulunmaktadır. Böylesi olumsuz açıklamalar moral bozmakta ve gereksiz bilgi kirliliği yaratmaktadır. 

Her ne olursa olsun bundan sonraki süreçte gerçekliğe dayanmayan, toplum sağlığını ve moralini olumsuz etkileyecek  her türlü açıklamanın takipçisi olacağımızı ve  yasal işlem yapılacağını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Süreçle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı kamuoyuna düzenli olarak resmi bilgiler vermeye devam etmektedir. Bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 

Tüm önceliğimizin halkımızın sağlığı olduğunu bir kez daha belirtir, herkesi sağduyulu davranmaya özen göstermeye davet ederiz.” dedi.

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