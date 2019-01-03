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Sağlık Bakanlığı: "Sennaroğlu, sağlık üzerinden şov yapıyor"

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Sağlık Bakanlığı: "Sennaroğlu, sağlık üzerinden şov yapıyor"
Sağlık Bakanlığı: "Sennaroğlu, sağlık üzerinden şov yapıyor"

Sağlık Bakanlığı, Büyükkonuk Belediyesi Sağlık Odası ve burada görevlendirilen personelle ilgili açıklama yaparak, “Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun bir süre önce yaptığı gibi, yine sağlık üzerinden siyaset yaparak sosyal medyada şov yaptığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, Ahmet Sennaroğlu’nun, bir süre önce Büyükkonuk Belediyesi Sağlık Odası’nı kapatma kararı aldığı belirtilerek, söz konusu odanın, bakanlık tarafından 2014 yılında Avrupa Birliği katkılarıyla kırsal bölgelere yapılan sağlık desteği fonu aracılığıyla, iki personel istihdam edilerek desteklenmeye başlandığına işaret edildi. 

Daha sonra bu iki personelin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet vermeye devam ettiği Sağlık Odası’nın Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Senanroğlu’nun tek taraflı kararıyla kapatıldığını belirtildi. Sennaroğlu’nun Sağlık Bakanlığı’nın iki personelini önce odadan gönderdiği, daha sonra yine kendi kendine karar alıp, sadece bir personeli geri çağırdığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Konu sağlık olunca biz Sağlık Bakanlığı olarak gelen şikayetleri hep soğutmaya ve yatıştırmaya çalıştık. Sayın Başkan Sağlık Odası’nı kapatma kararı alıp personellerimizi kapı dışarı edinceye kadar. Orada çalışan sağlık personellerimizin bize ilettiği bir başka konu da bir süreden beri belediyede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu hizmetlerin pek de verimli yapılamadığıydı. Yapılan bu hareket bardağı taşıran son damlaydı. Biz KKTC Sağlık Bakanlığı olarak asla hiçbir sağlık çalışanını ezdirmeyiz. Görevimiz KKTC sınırları içinde din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel kimlik gözetmeden tüm yurttaşlarımıza sağlık hizmeti vermektir. Büyükkonuk’ta yaşayan yurttaşlarımız da tüm diğer yurttaşlarımız gibi bizim için çok önemli ve değerlidir”

Sağlık Bakanlığı mobil ekiplerinin Büyükkonuk’taki 65 yaş üstü ve bakıma muhtaç tüm insanlara eskiden olduğu gibi yarın ve her zaman hizmet vermeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, 
Büyükkonuk Belediyesi’nin  kendi ekipleriyle kendi bölgelerindeki sağlık hizmetlerine  devam edebileceği belirtildi. 

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