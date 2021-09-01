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Sağlık Bakanlığı: Sistem hazırlığı tamamlanınca belediyeler antijen testi yapmaya devam edecek

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Sağlık Bakanlığı, sistem hazırlığının tamamlanmasının ardından belediyelerin antijen testi yapmaya devam edeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı: Sistem hazırlığı tamamlanınca belediyeler antijen testi yapmaya devam edecek

Sağlık Bakanlığı, sistem hazırlığının tamamlanmasının ardından belediyelerin antijen testi yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, PCR ve antijen testi yapan bazı belediyeler bundan böyle PCR testi yapmayacak. Belediyelerin antijen testi yapmaya devam edebilmesi için ise Sağlık Bakanlığı tarafından sistem hazırlığının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Bazı belediye başkanları dün Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine ulaşan bilgi üzerine bundan sonra PCR ve antijen testi yapamayacaklarını duyurmuştu.

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