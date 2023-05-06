Sağlık Bakanlığı son gelen ilaçları duyurdu

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hormon ilaçları, anemi ilaçları, pıhtılaṣmayı önleyici ilaçlar, baĝıṣıklık artırıcı ilaçlar, baĝıṣıklıĝı baskılayıcı ilaçlar, onkoloji ilaçları,balgam söktürücü ilaçlar,Wilson hastalığı tedavisinde kullanilan ilaçlar ile sistemik antibiyotiklerin geldiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği belirtildi.
|05.05.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:
|1
|Desmovital burun spreyi %0,1mL
|HİPOFİZ ARKA LOB HORMONLARI
|2
|Dropoetin 2000IU 0,2mL Enj.
|ANEMİ İLAÇLARI
|3
|Dropoetin 4000IU 0,4mL Enj.
|ANEMİ İLAÇLARI
|4
|Eliquis 5mg 56tb
|ANTİTROMBOTİKLER
|5
|Fraven 30MIU 0,5mL 5 Enj.
|İMMÜNOSTİMÜLANLAR
|6
|Leukeran 2mg 25tb
|ANTİNEOPLASTİKLER
|7
|Ocrevus 300mg/10mL 1flk
|İMMÜNOSÜPRESANLAR
|8
|Plegridy 125mcg 0,5mL 2pen
|İMMÜNOSTİMÜLANLAR
|9
|Pulmozyme 2,5mL 30amp
|EKSPEKTORANLAR
|10
|Sipryne 250mg 100cap.
|WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİ
|11
|Tobi 300mg 5mL 56amp
|SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
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