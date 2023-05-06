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Sağlık Bakanlığı son gelen ilaçları duyurdu

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Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne son gelen ilaçları duyurdu.
Sağlık Bakanlığı son gelen ilaçları duyurdu

Sağlık Bakanlığı, talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hormon ilaçları, anemi ilaçları, pıhtılaṣmayı önleyici ilaçlar, baĝıṣıklık artırıcı ilaçlar, baĝıṣıklıĝı baskılayıcı ilaçlar, onkoloji ilaçları,balgam söktürücü ilaçlar,Wilson hastalığı tedavisinde kullanilan ilaçlar ile sistemik antibiyotiklerin geldiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ilaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği belirtildi.

05.05.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar: 
1Desmovital burun spreyi  %0,1mLHİPOFİZ ARKA LOB HORMONLARI
2Dropoetin 2000IU 0,2mL Enj.ANEMİ İLAÇLARI
3Dropoetin 4000IU 0,4mL Enj.ANEMİ İLAÇLARI
4Eliquis 5mg 56tbANTİTROMBOTİKLER
5Fraven 30MIU 0,5mL 5 Enj.İMMÜNOSTİMÜLANLAR
6Leukeran 2mg 25tbANTİNEOPLASTİKLER
7Ocrevus 300mg/10mL 1flkİMMÜNOSÜPRESANLAR
8Plegridy 125mcg 0,5mL 2pen İMMÜNOSTİMÜLANLAR
9Pulmozyme 2,5mL 30ampEKSPEKTORANLAR
10Sipryne 250mg 100cap.WİLSON HASTALIĞI TEDAVİSİ
11Tobi 300mg 5mL 56ampSİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
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