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Sağlık Bakanlığı tarafından dört su firmasının üretimi durduruldu

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Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay yapılan su analizlerine Bromat da eklendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından dört su firmasının üretimi durduruldu

Devlet Laboratuvarından  gelen i analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıktı.

FİRMA ADIBROMAT MİKTARIÜRETİM TARİHİSON KULLANMA TARİHİ
Asya  Su30 mg/L03/04/201903/07/2019
Hediyem Su18mg/L03/07/2019
Kösedağ Su51 mg/L09/04/2201909/07/2019
Aysu17mg /L09/04/201909/07/2019

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vatandaşların  bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri duyuruldu.

Söz konusu 4 firmanın da üretim işleri durdurulduğu bildirildi

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