Sağlık Bakanlığı tarafından dört su firmasının üretimi durduruldu

Devlet Laboratuvarından gelen i analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların , belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10mg/L) seviyenin üzerinde çıktı.
|FİRMA ADI
|BROMAT MİKTARI
|ÜRETİM TARİHİ
|SON KULLANMA TARİHİ
|Asya Su
|30 mg/L
|03/04/2019
|03/07/2019
|Hediyem Su
|18mg/L
|–
|03/07/2019
|Kösedağ Su
|51 mg/L
|09/04/22019
|09/07/2019
|Aysu
|17mg /L
|09/04/2019
|09/07/2019
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre vatandaşların bu tarihli suları tüketmemeleri ve ellerindeki mevcutları firmalara geri iade etmeleri duyuruldu.
Söz konusu 4 firmanın da üretim işleri durdurulduğu bildirildi
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