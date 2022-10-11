Sağlık Bakanlığı TSHD ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle ücretsiz kanser taraması yapmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “bizim için önemlisiniz” temasıyla, başvuruda bulunan kişilere ücretsiz olarak yapılan taramalar bugün Güzelyurt ve Lefke Sağlık Merkezlerinde başlatıldı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından farkındayız diyerek başvuru yapan halka yeni kanser tarama programı ve başvurular için bilgi verilmeye devam edilecek.