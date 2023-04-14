Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelen ilaçları duyurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon ilaçları, reflü ilaçları, kolesterol ilaçları, antiseptikler ve dezenfektanlar, antibiyotikler, analjezikler, kalp ilaçları, osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlar, diyabet ilaçları, epilepsi ilaçları, antihelmintik ilaçlar, anestezikler, nöroleptik ilaçlar, kortikosteroid ilaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar, psikostimulanların geldiği açıklandı.
Açıklamada, "İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir” denilerek, bugün gelen ilaçların listesi paylaşıldı.
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