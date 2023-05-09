Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelen ilaçları duyurdu

Sağlık Bakanlığı, ülkeye dün gelen ilaçların listesini paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar, tansiyon ilaçları, kas gevşeticiler, antibiyotikler, diyabet ilaçları, kanser ilaçları, üst Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, elektrolit çözeltileri, bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam etmektedir” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.