Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişlerle ilgili yeni kararlar aldı

B) Beş günden (beşinci gün dahil) kısa süre ile Türkiye’ye gidip gelecek kişiler, KKTC’den çıkış yapmadan son 3 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belgelemeleri koşulu ile adaya girişte PCR testlerini tekrarını yaptırmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak bu kişiler ülkeye girdikten sonraki beşinci ile yedinci gün arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne veya Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek ikinci PCR numunelerini vereceklerdir. KKTC’den çıkış yapacak kişilerin KKTC’den ayrılmadan önce veya Türkiye’de PCR yaptırmadan ülkeye dönmeleri halinde PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testleri ülkeye girişlerinde yapılacaktır. Ancak bu kişiler 3 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği merkezlerde karantina altına alınacaklar ve 3’üncü günün sonunda PCR testleri yapılacaktır. Yapılan testleri ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.