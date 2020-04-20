Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşüyle yavaş yavaş iş yerlerinin açilmasi yönünde karar alınmalı

UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay, korona virüs sonrası kapalı olan bazı iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşü çerçevesinde açılabileceğine inandığını söyledi.

Canaltay, özel sektörden gelen birisi olarak özel sektörün şu an ne durumda olduğunu çok iyi bilen birisi olduğunu kaydetti.

BRT’de katıldığı bir programda konuşan Canaltay, korona krizi sonrasında ülkede tarım ve hayvancılık sektörlerinin değer bulacağına işaret ederek, dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi bizde de insanlara hali araziler ve küçük bahçeler kiralanarak, kendi ihtiyaçlarını üretme imkanı verilmesini önerdi.

Ülkede “gün kazanıp, gün yiyen” kişilerin şu an çok mağdur olduklarına vurgu yaparak Canaltay, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda hareket edilerek yavaş yavaş iş yerlerinin açılması yönünde karar alınmasını istedi.

Viral çağa girildiğini ve bugün olmasa da yarın mutlaka bir pandemi hastanesine ihtiyaç duyulacağına işaret eden Resmiye Canaltay,“ Pandemi hastanesi yerine belki de başka bir yol izlenip devlet bazı yerleri kamulaştırarak bunu yapabilir” dedi.

Resmiye Canaltay, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizm ve eğitim sekörlerinin şu an en krizden en fazla etkilenen sektörler olduğunu da ifade ederek, uzmanların “bu pamdemiyi en erken atlatan ülke turizmden payı alacak” söylemlerine dikkat çekerek, turimzin geleceğinin sağlıktaki başarıya bağlı olduğunu aktardı.

Resmiye Canaltay, dijital çağda sosyal medyanın da gücünü kullanarak acentelerin kontak içinde oldukları müşterilerine ulaşarak moral verip iletişimi koparmaması gerektiğini ifade etti.

KKTC olarak kriz yönetimi konusunda daha çok çalışmak gerektiğini de vurgulayan Resmiye Çağatay, yaşanan bu süreçte otellerin ülke ekonomisine ne kadar bir girdi sağladığının ortaya çıktığını da söyledi.

Acil olarak strateji belirlemeye başlanması gerektiğini ve turizm konusunda çalışıp 2021 yılında farklı bir turizm alanına geçilmesinin planlanmasını isteyen Canaltay, bu süreçten sonra ilk olarak gençlerin daha aktif turizme katılacaklarını ve bu yönde çalışılması gerektiğine inandığını söyledi.

Canaltay, dünyada yaşanan bu sağlık odaklı kriz sonrasında insanların artık tatillerini sağlık alt yapısı güvenilir olarak yerlerde geçirmek isteyeceğine de vurgu yaparak, artık dünyada turizmin daha küçük gruplar halinde veya bireysel olacağının da söylendiğine işaret etti.

Dünyada yaşanan kriz sonrasında ülkelerin kendi üretimlerini kendi iç piyasasında harcama ihtiyacı duymasından dolayı, ülke olarak bizim de eskiden olduğu gibi yeniden üretime dönme zamanımızın geldiğini anlatan Canaltay, “ Bugün artık KKTC’nin üreten bir toplum olarak, kombayını tamir etmek için yurt dışından insan gelmesine ihtiyaç duymayacağı bir noktaya gelmelidir. Kadını ile erkeği ile, üretime yeniden başlamamız gerekir. Bugün yaşadıklarımızı unutmamalıyız” dedi.

UBP milletvekili Canaltay, Kıbrıs Türk halkı olarak iş beğenmezlik yapmadan her sektörde çalışıp, yurt dışından işçinin gelmesini beklememek gerektiğine de değindi.

Bu dönemde en büyük şanssızlığın Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacak olması olduğunu ve zaman zaman siyasi tartışmaların korona gündeminin önüne geçmesinin halkı gerdiğine işaret eden Canaltay, “ Keşke bir yıl uzatılabilseydi süre. Ancak, Anayasal olarak bu karar alındı” dedi.

Canaltay, bu dönemde Kıbrıs Türkünde birlik bilincinin ortaya çıktığını ve herkesin bir birine yardım ettiğini ancak, aynı durumun sosyal medyada gözlemlenmediğini, ne yazık ki bu mecrada herkesin bir birini linç ettiğini söyledi.

Resmiye Canaltay, bu noktada bilişim yasasının geçmesi gerektiğine inanç belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bu kadar uzun süre kapalı olmasını da eleştiren Resmiye Canaltay, muhalefetle birlikte görüş alış verişinde bulunularak kararlar üretip, çalışılması için toplantıların devam etmesi ve tüm yaz tatili boyunca meclisin açık olmasını istedi.

Corona virüsü sürecinin hükümet tarafından doğru yönetildiğini, küçük hatalar olabileceğini çünkü ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığını anlatan Canaltay, korona sonrasında “kriz yönetimi” konusunda ciddi önem verilmesini talep etti.

Canaltay, anda yaşamanın ne demek olduğunu şu anda herkesin öğrenmesi gerektiğini ve herkesin evde kalarak, maneviyatını yükseltmesi ve nefes almanın önemini algılamasını istedi.