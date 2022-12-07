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Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri Komite’de onaylandı

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı oy çokluğuyla onayladı. Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı oy çokluğuyla onayladı.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçeleri Komite’de onaylandı

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini gerçekleştirmeye devam etti.

Komite, bugünkü görüşme programı uyarınca ilk olarak Mahkemeler Bütçesi’ni görüştü ve Mahkemeler için öngörülen 236,796,700 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onayladı.

Komite daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi’ni ele aldı ve 4,130,908,200 TL tutarındaki ödeneği 11,460,000 TL artış önerisi ile 4,142,368,200 TL’ye yükselterek oy çokluğu ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, son olarak Sağlık Bakanlığı Bütçesi için 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesinde öngörülen 3,115,355,400 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onayladı ve bugünkü görüşmelerini tamamladı.

Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bütçelerinin Komitedeki görüşmeleri esnasında Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Maliye Bakanı Alişan Şan ile birlikte Maliye Bakanlığı bürokratları ve bütçeleri görüşülen ilgili kurumların bürokratları hazır bulundu.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu CANALTAY başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP  Milletvekilleri Devrim Barçın, Erkut Şahali ve Dr. Filiz Besim ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars  ve Jale Refik Rogers katıldı.

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