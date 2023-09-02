Sağlık Bakanlığı yeni Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Hüdaverdi oldu

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Halide Elçin Kurtarıcıoğulları’nın görevden alınmasına, yerine ise Mehmet Ali Hüdaverdi’nin atanmasına karar verdi.

Görevden alma ve atamalar ile ilgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Halide Elçin Kurtarıcıoğulları görevden alınırken, yerine Mehmet Ali Hüdaverdi atandı.

Atama kararı şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamına giren Sağlık Bakanlığı'na bağlı "Özel Kalem Müdürü" mevkiine Mehmet Ali Hüdaverdi'nin, tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”