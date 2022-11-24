Sağlık Bakanlığı: Yiyecek ve içeceklerde kontrolsüz sağlığa zararlı madde bulunduğu bilgisine itibar etmeyin

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, tüketilen yiyecek ve içeceklerde halkın sağlığını tehdit edici bir durum olmadığını, analizlerin her ay yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin (TUTDER), Reserve Osmosis işlemi sonrasında şişelendirilen yerel sularda kansere yol açıcı, çocuklarını gelişimini önleyici bromatın ortaya çıktığına ilişkin yaptığı açıklama sonrası, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası çerçevesinde halkın güvenli su sağlamak adına dairenin titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası” ile ülkede üretilen ambalajlanmış suların tümünün dünyada kullanılan ve onaylanmış yöntemlerle üretilmekte olduğunu açıkladı. Bakanlık, yasanın Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu bir yasa olduğunu bildirdi.

“HER AY FABRİKALAR VE İSTASYONLARDAN NUMUNE ALINIYOR”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığına bağlı TSHD’si bu yasa ve tüzüklerin kendisine verdiği sorumluluk ve yetki doğrultusunda 20 su fabrikası ile 28 istasyon ve su kabininden her ay kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için numuneler almaktadır.

Çıkan analiz sonuçları bakanlığın internet sayfasından yayınlanmakta olup, mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir olumsuz sonuç karşısında ise hem yasal çerçevede para cezası yazılmakta, hem de işletme, düzeltici faaliyetlerini yapıp tekrar alınan numunelerin analiz sonuçları olumlu çıkıncaya kadar üretimi durdurulmaktadır.

Mayıs-Ekim periyodunda 594 numune analiz edilmiştir. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında paylaşılmaktadır.

KKTC’de Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde olan ve halkımızın tükettiği herhangi bir yiyecek ve içecek maddesinin kontrolsüz veya sağlığa zararlı olduğu bilgisi dairemiz tarafından teyit edilmediği sürece itibar edilmemesi gerektiğini vurgular, tüm önceliğimizin halkın sağlığı olduğunu yineleriz.”