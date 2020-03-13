Sağlık Bakanlığı: “Yurt dışından gelip evde izole kuralına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak”

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelip evde izole kuralına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını, söz konusu kişilerin polis mensupları eşliğinde kontrol edileceğini ve gerekirse alıkonulabileceğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, son 14 gün içinde kara, hava ve deniz yoluyla KKTC’ye giriş yapanlara “Takip, erken müdahale ve olası durumda virüsün yayılmasını engellemek için 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonunuz gerekli” hatırlatmasında bulunuldu.

KORONAVİRÜS

Açıklamada, seyahat öyküsü bulunan kimselerin evde kendini izole etmesi ve durumların derhal Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsü ihbar hattı olan 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 numaralı iletişim numaralarına bildirmelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Bu kurala uyma kişinin kendi sağlığı, ailesinin sağlığı ve halk sağlığı için büyük önem taşıdığına işaret edildi.

Evde bulunulan süre boyunca kişilerin kontrolü sağlık personeli ve /veya yetkilileri tarafından telefonla yapılacak. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak ve polis mensupları eşliğinde alıkonulabilecek.