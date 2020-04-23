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Sağlık Bakanlığı:167 kişi bugün yurtlardan ayrılacak

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Sağlık Bakanlığı:167 kişi bugün yurtlardan ayrılacak
Sağlık Bakanlığı:167 kişi bugün yurtlardan ayrılacak

Sağlık Bakanı Bakanlığı 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina süreleri tamamlandığını ve yapılan test sonucları negatif olan  167 kişi bugün yurtlardan ayrılacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında;

8 ve 9 Nisan tarihlerinde Güzelyurt’ta KYK yurtlarında karantinada kalma süreleri başlayan, İngiltere’den gelen 2 uçaktaki yolcuların karantina süreleri tamamlandı.   

Güzelyurt KYK yurtlarında kalan ve 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonucları negatif olan  167 kişi bugün yurtlardan ayrılıyor.  

Yarın ise yine 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişi daha yurtlardan ayrılacaktır.  

Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacaktır.  ‘ denildi

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