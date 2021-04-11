  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Sağlık Bakanlığı:75 yaş üzeri kişilerin aşılama işlemleri tamamlandı

» »
Sağlık Bakanlığı, Aşı Randevu Sistemi'ndeki son durumla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı:75 yaş üzeri kişilerin aşılama işlemleri tamamlandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Covid-19 aşısı olmak isteyen kişiler randevu taleplerini yapmak suretiyle ile aşı yaptırmak için https://asibilgisistemi.com adresine girerek başvuruda bulunabilirler.

Aşı olmak isteyenler KKTC Sağlık Bakanlığı Aşı bilgi sistemi üzerinden aşı olmak istedikleri aşı merkezini seçerek randevu alabilmektedirler.

Bu programda yatağa bağımlı hastalar için ayrı bir başvuru seçeneği mevcut olup yatağa bağımlı hastalar için bu bölümden başvuru yapılmalıdır. Kronik hastalığı olan kişiler de hastalıklarını randevu alırken belirtmelidirler.

Başvuru konusunda sıkıntı yaşamaları durumunda 05469901313 numaralı çağrı hattına ulaşarak bilgi alabilirler. 

Aşı programı kapsamında 75 yaş üzeri kişilerin başvuruları doğrultusunda aşılanmaları tamamlanmıştır.

65-75 yaş aralığındaki kişilerin de başvuruları doğrultusunda randevuları oluşturulmuştur ve aşılamaları devam etmektedir.

Bu kişilerin aşılamaları tamamlandıktan sonra 55-65 yaş aralığında olup başvuran kişilerin aşı planlaması yapılacaktır.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahiner: Temiz eller operasyonu organize bir yolsuzluk planı mı?11 Nisan 2021 Pazar 14:53
  • Esandağlı uyardı! Seçim takvimi, oy kullanma gününden 60 gün önce başlar.11 Nisan 2021 Pazar 14:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’u kabul etti11 Nisan 2021 Pazar 14:37
  • İskele-Ercan anayolunda kaza: 2 yaralı11 Nisan 2021 Pazar 14:31
  • Tatar:Yeni kuşaklara tarihi anlatmalıyız11 Nisan 2021 Pazar 11:51
  • “Bütçe, aşı planı ve seyreltilmiş eğitim programı”11 Nisan 2021 Pazar 11:49
  • 8 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti11 Nisan 2021 Pazar 10:18
  • Arıklı güven tazeledi11 Nisan 2021 Pazar 10:14
  • YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı! Salon boşaltılıyor...10 Nisan 2021 Cumartesi 22:06
  • YDP'de kurultay günü... 4118 üye oy kullandı!10 Nisan 2021 Cumartesi 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti