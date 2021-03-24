Sağlık Bakanlığı:Covid Hastası Beyin Kanamasından dolayı yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki isminin baş harfleri E.İ.K olan erkek bir hastanın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “Aseptomatik Covid-19 tanısıyla takip edilirken akut sebrovasküler olay geçiren hasta, akut sebrovasküler olayın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmiştir” denildi.
Sağlık Bakanlığı hastanın covid-19 nedeniyle değil bahsedilen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı
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