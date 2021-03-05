Sağlık Bakanlığı:Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde çalışan bir temizlik görevlisi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Görevlinin pozitif çıkmasının ardından,hastaların farklı bölümlere taşındığı ve hastanede panik ortamının hakim olduğu söyleniyor.
Sağlık Bakanlığı Açıkladı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Tedbir amaçlı Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatılmış olup, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır.
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