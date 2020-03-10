  • BIST 106.446
  • Altın 326,944
  • Dolar 6,1131
  • Euro 6,9489
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması gerekiyor

» »
Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması ve bireysel olarak alması gereken önlemler önem taşımaktadır
Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemleri açıkladı.

Bakanlık açıklamasında:

‘Ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmiştir. Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemler şunlardır;
1- Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.
2- Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.
3- Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.
4- Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları.
( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )
5- Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hasta kişilerin temaslıları ile ilgili sağlık önlemlerini almaktadır. Sadece bir kişide korona virüsü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edecektir.’ dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde Korona önlemi! Devlet Hastanesi 2 gün kapalı10 Mart 2020 Salı 11:24
  • Bakanlar Kurulu toplandı, OKULLAR Tatil mi olacak?10 Mart 2020 Salı 11:18
  • CORANAVİRÜS::: Vaka sayısı 2 oldu!10 Mart 2020 Salı 11:09
  • Tatar:Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum tarafının bir unsuru gibi davranması yanlıştır10 Mart 2020 Salı 11:04
  • Girne’de Kadın Cinayetlerini Protesto İçin Yürüyüş Yapılacak10 Mart 2020 Salı 10:57
  • Gazimağusa'da bir otel daha karantinaya alınıyor10 Mart 2020 Salı 10:54
  • Başbakan Tatar Metehan Ve Lokmacı Kapısında İncelemelerde Bulundu10 Mart 2020 Salı 10:48
  • Bakanlar Kurulu Toplanıyor10 Mart 2020 Salı 10:42
  • Bakanlar Kurulu Dün KKTC’de koronavirüsü olmadığını açıklamıştı10 Mart 2020 Salı 10:24
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor10 Mart 2020 Salı 10:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti