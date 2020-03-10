Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması gerekiyor

Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması ve bireysel olarak alması gereken önlemler önem taşımaktadır

Sağlık Bakanlığı ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmesinin ardından halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemleri açıkladı.

Bakanlık açıklamasında:

‘Ülkemizde ilk Korona virüs vakası tespit edilmiştir. Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemler şunlardır;

1- Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.

2- Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.

3- Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.

4- Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları.

( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )

5- Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hasta kişilerin temaslıları ile ilgili sağlık önlemlerini almaktadır. Sadece bir kişide korona virüsü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmaya devam edecektir.’ dedi.