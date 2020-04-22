Sağlık Bakanlığı'na 20 Ton Etil Alkol teslim edildi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın girişimleri sonucu, Gazimağusa Serbest Liman'dan hızlı bir şekilde tedarik edilen 20 ton etil alkol, işlenip dezenfektan olmak üzere Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de ve dünyada yaşanan COVID 19 salgınından korunmak amacıyla kullanılacak dezenfektanların etken maddelerinden biri olan etil alkol bakanlık ambarlarına alındı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve bakanlık yetkilileri, yardımda bulunan Exalsprit and Alcohol Free Port Ltd ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'a teşekkür etti.