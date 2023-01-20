Sağlık Bakanlığına ait yeşil reçete yazarak Resmi evrakı sahtelediler

​​​​​​​Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Eczacılık Ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Dr. İ.İ (Zanlı1 ) ve Eczacı E.A mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme Ve Eczacılık Ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 2022 yılı Eylül-Ekim ayı içerisinde muhtelif tarihlerde Mağusa'da aynı yerde faaliyet gösteren, Mağusa'da sakin iç hastalıkları uzmanı Zanlı 1'in sahibi ve işletmecisi olduğu kliniğinde yeşil reçeteye tabi olan "Lyrica" isimli ağrı kesici olarak kullanılan ilaçları Cihangir'de faaliyet gösteren Zanlı 2'nin sahibi İnönüde sakin Zanlı 2'nin teşviki ile sekiz farklı kişiyi muayene etmeden ve görmeden bu ilacı Sağlık Bakanlığına ait yeşil reçete yazarak Resmi evrağı sahteleyip akabinde düzenlemiş olduğu yeşil reçeteleri Mağusa'da faaliyet gösteren bir ecza deposunda Pazarlamacı olarak çalışan M. T.'ye verip konu reçetelerin Cihangir'de faaliyet gösteren bir eczaneye gönderip Sahte Resmi Evrağı tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, doktor ve eczacının derdest emri gereği tutuklandığını ve sekiz adet yeşil reçetenin Zanlı2 'den ve yazılan reçete defterinin de Zanlı 1'in kliniğinde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.