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Sağlık Bakanlığı’na Bağlı TSHD Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenliyor

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Sağlık Bakanlığı’na Bağlı TSHD Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı’na Bağlı TSHD Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenliyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde ” Uzman Filiz Uzun’un konuşmacı olacağı “Kanserden değil geç kalmaktan kork” temasıyla Meme Kanseri farkındalık semineri düzeliyor.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yarın saat 16.00’da AKM Birkan Uzun Konferans Salonu’nda yapılacak seminere Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da katılarak konuşma gerçekleştirecek.

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